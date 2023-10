Barbara D’Urso sarà ospite a Belve e a confessarlo è stata la stessa conduttrice dello show, Francesca Fagnani.

Dopo il suo discusso addio a Mediaset, Barbara D’Urso è partita per l’estero ma in queste ore Francesca Fagnani ha fatto sapere che, non appena rimetterà piede in Italia, la conduttrice sarà sua ospite a Belve. “Appena mette piede in Italia viene”, ha dichiarato durante la diretta di Aspettando Viva Rai2. Al momento non è dato sapere quando verrà registrata la puntata né quando verrà mandata in onda e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

Francesca Fagnani: Barbara D’Urso a Belve

La stessa Francesca Fagnani ha confessato che la conduttrice Barbara D’Urso sarà ospite del suo Belve e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più visto che l’ex padrona di casa di Pomeriggio 5 è reduce da un controverso addio a Mediaset dopo oltre 20 anni di onorato servizio. La conduttrice ha lasciato intendere che il suo addio alla rete sarebbe avvenuto in maniera improvvisa e inaspettata, e si è lamentata pubblicamente perché non le è stato dato il tempo di salutare come avrebbe voluto il suo pubblico tv.

In tanti credono che nella sua intervista a Belve possa rivelare ulteriori particolari in merito alla vicenda, e per questo sono impazienti di sapere quando finalmente la conduttrice si recherà allo show tv. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari, e pertanto ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi.

