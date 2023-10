Simpatica e molto social mamma Aurora Ramazzotti che ha condiviso in che modo ha deciso di intrattenere il piccolo Cesare.

Si sta dedicando a tempo pieno al suo piccolo Cesare Augusto e lo fa escogitando anche modi davvero curiosi per farlo divertire. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti che sui social ha mostrato l’”intrattenimento puro” per il suo primo figlio, avuto con Goffredo Cerza protagonista delle sue ultime stories.

Aurora Ramazzotti, il vassoio e l’acqua per Cesare

Se nelle scorse ore i paparazzi l’hanno pizzicata in giro col suo piccolo e la tata, adesso è la stessa Aurora a mostrarsi in vesti di mamma tra le mura domestiche. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros sta provando alcune soluzioni per non far annoiare mai il piccolo Cesare. Anche alcune davvero particolari.

Cosa ha pensato Auri? Nulla di così particolare: è bastato un vassoio e un po’ d’acqua. La Ramazzotti, infatti, ha condiviso una storia dove si vedono i piedini di suo figlio divertiti a muoversi in una piccola pozza su un vassoio. “Vassoio e acqua. Intrattenimento puro”, ha scritto nella didascalia della sua storia Instagram.

Nel corso delle sue giornate, Aurora più volte pubblica dei contenuti in compagnia del bimbo con cui passa davvero la maggior parte del tempo. Infatti, prima della divertente gag del vassoio, mamma Auri ha mostrato diverse immagini in cui era a passeggio con lui a vivere esperienze di ogni tipo.

Da poco, tra l’altro, la showgirl aveva anche condiviso alcuni dei suoi allenamenti a cui non rinuncia di portare Cesare che diventa, spesso, un vero e proprio “attrezzo” per fare esercizi. Insomma, il rapporto mamma-figlio è ogni giorno più speciale.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con mamma e figlio che aveva generato tantissimo affetto e sorrisi proprio durante un allenamento della donna in palestra:

