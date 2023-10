Tornati a casa dopo lo spavento vissuto, Fedez e Chiara Ferragni sono nuovamente super social. Spunta un curioso regalo…

Sembra essere tornato definitivamente il sereno in casa Ferragnez dopo le dimissioni di Fedez dall’ospedale a seguito di una emorragia dovuta a due ulcere. La conferma arriva dai social dove il rapper e sua moglie, Chiara Ferragni, si sono resi protagonisti di alcune simpatiche gag legate ad un particolare regalo che il cantante ha fatto all’imprenditrice.

Fedez, l’assurdo regalo a Chiara Ferragni

Nei giorni in cui Fedez è rimasto ricoverato in ospedale non è mai mancato il sostegno di sua moglie Chiara. Ecco quindi che il rapper, in modo assolutamente scherzoso e giocos, ha deciso di “ringraziarla”. In che modo? Con un particolarissimo regalo che è diventato subito virale.

“Siccome sei stata molto carina con me in questi giorni, ho deciso di farti un regalo”, ha detto il rapper sui social. “Spero lo apprezzerai perché ho cercato qualcosa che potesse valorizzare il tuo essere una donna rilevante nel mondo della moda. Puoi chiudere gli occhi?”.

Il cantante si è quindi spostato per andare a prendere un oggetto molto particolare contenuto in una borsa a forma di gallina: “Ma dove l’hai trovata? Proprio bio, vegano. Nessuna gallina è stata uccisa, meno male”, hanno ironizzato i due ragazzi.

Poi, una volta aperta la borsa, ecco il dono. Una paio di “mutande” da mani. Dopo averle indossate, la Ferragni ha fatto una mini sfilata suscitando il commento simpatico del marito: “Mamma mia, amore, ma lo sai che… Mi sembra la trasmissione ‘Il brutto anatroccolo’. Hai fatto una evoluzione pazzesca”.

Insomma, il sereno pare essere tornato a casa Ferragnez. Un sospiro di sollievo per loro e anche per tutti i fan.

Di seguito anche il post su TikTok di un utente che ha raccolto le stories dei Ferragnez con il regalo speciale e le reazioni:

