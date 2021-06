Aurora Ramazzotti: “Ho iniziato ad amarmi”

Aurora Ramazzotti, intervistata da ‘Vanity Fair’, ha confessato di aver sofferto per i tanti attacchi da parte dei propri followers su Instagram:

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, per anni, ha subito le critiche degli haters utilizzando, sui social, tanti filtri per coprire le imperfezioni:

Fino a poco prima ero quella che i brufoli li toglieva con Facetune. Ho fatto di tutto per riconoscermi in un modello che ormai non è neanche più bello: ho sollevato gli zigomi, schiarito le occhiaie, snellito la figura, mi piallavo. Oggi, per fortuna, ci piace più vedere una cosa autentica e vera. Ma non è facile svoltare, soprattutto per chi come me è cresciuta bersagliata da cattiverie da parte di tutti. Quel giorno ho capito che non volevo più modificare nulla, al massimo la luce delle foto. Ora non uso neanche più i filtri di luce, vado sempre più verso l’autenticità.