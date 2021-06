Loredana Lecciso: “Al Bano? Mi tiene in forma”

Loredana Lecciso, in una lunga intervista a ‘Nuovo Tv’, ha rivelato come si tiene in forma per superare la prova costume, temuta da moltissime donne a ridosso dell’estate. Il compagno Al Bano l’aiuta con lunghe passeggiate attorno alla tenuta di Cellino San Marco:

Mi tiene in forma e con lui faccio delle passeggiate, mi accompagna volentieri. Devo perdere quattro chili e mi impegno a percorrere dieci chilometri al giorno. Quando cammino la sera vado a dormire più serena.

Nelle scorse ore, il cantante pugliese, al quotidiano ‘La Verità’, ha messo a tacere tutte le malelingue e le fake news attorno alla vita privata e alla presunta rottura con la mamma di sua figlia Jasmine e Bido:

Grazie a Dio le notizie che mi davano in rotta con mia moglie Loredana Lecciso sono l’ennesima balla, mi è toccato smentire. C’è chi scrive bugie e le vende a caro prezzo. Musica? La vocalità è il mio dono, come scrivere canzoni e cantare brani d’altri, l’ho capito da ragazzino e non ho mai smesso di crederci.

Durante lo stop forzato per il lockdown, il Leone di Puglia si è dedicato alle attività di famiglia: