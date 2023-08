Arisa ha lasciato i suoi fan senza parole dopo essersi mostrata completamente senza veli sui suoi canali social.

Arisa ha lasciato i fan dei social a bocca aperta mostrando completamente senza veli e scrivendo ironica nella didascalia al suo ultimo post:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo ses*uale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. No perditempo.”

Arisa: la foto senza veli

Arisa è tornata ad attirare l’attenzione generale sui social mostrandosi completamente senza veli e facendo un suo personale annuncio per trovare un partner adatto a lei.

La cantante non ha nascosto di avere difficoltà a trovare la persona giusta per lei nonostante abbia avuto numerose liaison e nonostante un giorno le piacerebbe crearsi una famiglia tutta sua. Arisa riuscirà presto o tardi a trovare l’amore? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

