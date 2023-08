Jimmy Ghione ha preso le difese di suo figlio Gabriele, che di recente è entrato in un prestigioso college americano.

Attraverso i social Jimmy Ghione si è mostrato mentre accompagnava suo figlio negli Stati Uniti, dove è stato preso come allievo della Business School della University Southern California. Sui social in tanti hanno accusato il figlio di Ghione di essere raccomandato, al ché l’inviato di Striscia ha risposto:

“Mio figlio ha raggiunto un traguardo: quello di andare in un’università americana. Ma voi non sapete quanti messaggi ho ricevuto, messaggi di odio: ‘Eh perché tuo figlio è raccomandato, basta pagare, chissà cosa avrà fatto’. Mio figlio ha studiato (…) ma ha vinto una borsa di studio e ha scelto di andare all’estero quindi non è questione di raccomandazioni, di denari, ma voi continuate ad odiare… Siete invidiosi non solo nei miei confronti, ma io vedo tutto questo odio e vedete che quest’invidia vi logora.”

Jimmy Ghione: le accuse contro il figlio

Attraverso i social Jimmy Ghione si è sfogato contro chi, in queste ore, ha dato del raccomandato a suo figlio Gabriele, che è entrato in un prestigioso college americano. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, orgoglioso di suo figlio, nei giorni scorsi si era mostrato mentre lo accompagnava negli Stati Uniti insieme alla sua ex moglie e in queste ore ha deciso di replicare personalmente contro gli haters via social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG