Secondo indiscrezioni Arisa e Vito Coppola starebbero vivendo un periodo di alti e bassi nel loro rapporto.

Secondo il settimanale Oggi, Arisa e Vito Coppola si sarebbero presi una pausa di riflessione dopo che il loro rapporto avrebbe iniziato a subire continui alti e bassi. Al momento i due non hanno confermato la notizia, ma sui social hanno smesso di mostrarsi insieme.

Arisa

Arisa e Vito Coppola in crisi

Crisi in vista per Arisa e Vito Coppola? Secondo indiscrezioni i due avrebbero deciso di prendere una pausa di riflessione e in tanti, tra i fan sui social, sono impazienti di saperne di più. I due artisti si sono conosciuti a Ballando con le Stelle e tra loro è nato da subito un sentimento (evidente anche agli occhi del pubblico). Nonostante questo, entrambi hanno precisato di non considerarsi una vera e propria “coppia”.

“Non stiamo insieme. Ci siamo fatti del bene e ancora ce ne faremo. Ci vediamo sempre e tra noi c’è un’intesa fuori dall’ordinario. Ci capiamo senza parole, basta uno sguardo. Ci piacciamo tantissimo”, aveva dichiarato Vito a NuovoTv. I due romperanno il silenzio in merito alla questione? I fan sono impazienti di sapere se la cantante e il ballerino torneranno a mostrarsi insieme o se si siano detti definitivamente addio.

