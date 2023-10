Dopo i fuorionda di Striscia su Andrea Giambruno e la fine del rapporto con Giorgia Meloni, ecco il commento di Antonio Ricci.

Ore decisamente movimentate per Andrea Giambruno e Giorgia Meloni. Il giornalista è stato pizzicato in alcuni fuorionda durante ‘Diario del Giorno’ che hanno generato grande clamore. A mostrarli, ‘Striscia la Notizia’ che oggi, con il suo “papà”, Antonio Ricci, ha commentato anche la decisione della Premier di lasciare l’uomo, probabilmente anche a seguito di questi sviluppi recenti.

Antonio Ricci, il commento su Giambruno-Meloni

Attraverso una breve dichiarazione all’Ansa, ripresa anche dalla stessa trasmissione di Canale 5, Ricci ha commentato la vicenda Giambruno-Meloni e la loro rottura.

Il papà di Striscia la Notizia ha sintetizzato il suo pensiero in modo molto chiaro: “Giorgia Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”. Il riferimento, ovviamente, è alle immagini mostrate dal tg satirico sul giornalista di Rete 4 che, probabilmente, hanno condizionato anche la decisione della Premier di lasciare l’uomo.

Va precisato che nel messaggio social della Meloni, non viene menzionato nessuno dei due servizi del tg satirico, anzi, viene spiegato come la storia tra i due fosse già in bilico: “[…] Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.

Meloni ha poi concluso: “Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Di seguito anche il post Instagram di Striscia con le parole del suo creatore:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG