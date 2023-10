Buon compleanno a Mara Venier che festeggia 73 anni. Sui social arriva la dolce dedica del marito Nicola Carraro.

Una giornata speciale quella odierna per Mara Venier. La conduttrice, amatissima da tutta l’Italia del piccolo schermo, compie, infatti, 73 anni. Un numero importante che la donna ha deciso sicuramente di festeggiare insieme a suo marito Nicola Carraro che, sui social, le ha voluto dedicare un dolcissimo pensiero.

Mara Venier, la dedica del marito per il compleanno

La conduttrice di Domenica In, come detto, festeggia oggi i 73 anni. Per la Venier è arrivata via social anche la speciale dedica della sua dolce metà: suo marito Nicola Carraro.

L’uomo, infatti, per il compleanno della donna, ha scritto: “Auguri mio grande amore”, accompagnando le parole con delle emoticon con dei cuori e dei fiori. Il primo commento alle sue parole è stato proprio quello della Zia della tv che ha replicato subito: “Grazie amore mio”.

Per la conduttrice, però, anche molto altro affetto da parte dei numerosi fan. In tanti hanno scritto: “Siete una grande coppia, tanti auguri”, “La Zia più bella della tv. Buon compleanno”.

Staremo a vedere in che modo la coppia deciderà di festeggiare questa bella giornata. Molto probabile che i due si ritroveranno per una festa in famiglia con figli e nipoti con il rapporto è da sempre speciale e, magari, con qualche amico e collega.

Nelle prossime ore, probabilmente, ne sapremo di più. Per ora solo un grandissimo “tanti auguri” alla bravissima conduttrice di Domenica In in questa giornata molto speciale.

Di seguito anche il post Instagram con gli auguri di Carraro alla donna dove si possono leggere anche i tanti messaggi d’affetto per la Zia della tv e anche per il marito. Entrambi, infatti, sono molto apprezzati dai telespettatori e dai seguaci sui social:

