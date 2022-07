Sui social Alfonso Signorini ha condiviso un indizio che proverebbe l’ingresso di Antonino Spinalbese al GF Vip.

A quanto pare la produzione del GF Vip 7 sarebbe riuscita a convincere Antonino Spinalbese a fare il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia: in queste ore infatti Alfonso Signorini ha mostrato via social un mazzo di chiavi che sarebbero state dimenticate da uno dei concorrenti e in tanti hanno riconosciuto immediatamente il portachiavi (un ciuccio rosa) appartenente all’ex fidanzato di Belen.

Alfonso Signorini

Antonino Spinalbese concorrente del GF Vip 7

Antonino Spinalbese sarà uno dei concorrenti del GF Vip 7: in queste ore Signorini ha postato un indizio che in tantissimi, tra i fan dei social, hanno riconosciuto immediatamente (il mazzo di chiavi con il ciuccio era stato mostrato anche dallo stesso Antonino alcuni mesi fa, attraverso i social).

Il ciuccio ovviamente è della piccola Luna Marì, la figlia che lo spezzino ha avuto insieme alla sua ex, Belen Rodriguez. Secondo indiscrezioni la showgirl sarebbe andata su tutte le furie alla notizia dell’ingresso di Antonino nella casa del reality show: si dà il caso infatti che, anche se solo di riflesso, lei sarà suo malgrado tra le vip più chiacchierate d’Italia.

