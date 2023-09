Si torna a parlare di Antonella Fiordelisi e di una vera e propria gaffe social che non è piaciuta a tanti seguaci e utenti del web.

Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi è stata al centro di una vera e propria bufera sui social. La ragazza, ex concorrente del Grande Fratello, ha ricevuto diversi pareri negativi da chi la accusava di trovare scuse e situazioni pur di far parlare di sé. La sua risposta è stata molto diretta ma anche piuttosto contestata…

Antonella Fiordelisi, il commento sull’Alzheimer che non piace

Dopo la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la Fiordelisi era rimasta per diversi mesi al centro dell’attenzione dei media e dei social. Ultimamente, secondo alcuni utenti, la ragazza è finita un po’ nel buio e per questo sta cercando di crearsi delle situazione per “farsi vedere”.

In tale ottica, rispondendo ad alcuni haters, la ragazza, come sottolineato da Novella 2000 e Leggo, ha replicato duramente con parole che hanno generato una terribile bufera su di lei: “Dimenticata? Solo con l’Alzheimer puoi dimenticarti di me”.

Proprio il rifeirmento alla malattia ha generato grande sdegno. Per Antonella, forse, un commento troppo leggero che, inevitabilmente, ha portato molte persone ad andarle contro: “Le persone fanno fatica a riconoscere i propri famigliari. Non è una bella cosa. Vergognati. Mi dispiace, ma hai toppato alla grande”, ha scritto uno.

Un altro utente, invece, ha aggiunto: “Troppo spesso usate parole e le prendete alla leggera. C’è molta gente che soffre di quella malattia, come mia nonna soffriva di demenza senile. O il mio amore che ha perso la persona che amava tanto e che resterà sempre accanto a lui. Perciò conta fino a dieci prima di aprire bocca”.

Indubbiamente per la ragazza è stata una gaffe, certamente non voluta. Vedremo se ci saranno nuovi sviluppi sull’accaduto.

Di seguito anche un post Instagram recente dell’ex gieffina:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG