Dopo gli screzi del passato, nuovo affondo di Bugo ai danni di Morgan. Questa volta viene chiamato in causa anche… Malgioglio.

Tutti ricorderanno certamente i fatti di Sanremo 2020, quando sul palco dell’Ariston, avvenne il “fattaccio” tra Bugo e Morgan, con il primo che lasciò l’esibizione perché il secondo modificò a sua insaputa il testo della canzone. Un episodio che ha lasciato strascichi ancora oggi e che non sembra essere stato superato da chi l’ha subito. Intervistato dal Corriere della Sera, edizione di Bergamo, l’artista ha avuto parole non certo piacevoli per l’ex Bluvertigo.

Bugo attacca Morgan e cita Malgioglio

Il contesto in cui Bugo ha avuto parole non certo carine verso Morgan è il recente episodio dell’ex Bluvertigo al suo concerto di Selinunte quando, sfogandosi con uno del pubblico, aveva detto: “Fro**o di mer*a”.

Una situazione che Cristian Bugatti ha definito in questo modo: “Quello lì a me non stupisce, basta vedere come si è comportato nei miei confronti. Si commenta da solo. Se uno grida ‘froc*o di m***a’ dal palco è perché lo pensa. È inutile chiedere scusa dopo. Bisogna chiedere ai promoter perché invitano uno che non fa dischi da una vita, dunque non esiste discograficamente, e al pubblico perché è convinto di passare una bella serata andando a sentirlo”.

Ma poi la stoccata: “Non è un cantante, ma un personaggio, come Malgioglio. E non è un divulgatore. Le sue sono solo fandonie buttate lì”.

E a livello personale: “C’è chi dice che, grazie a Morgan, sono diventato famoso. Ma vai a fare lo stesso giochetto a Vasco, Tenco o Paoli… Cambiare il testo della tua canzone è molto peggio di un insulto”.

Di seguito anche il post social in cui si vedono i fatti di Selinunte di cui si parla nell’intervista del cantante:

“Fr0c*o di merda”. Ieri a Selinunte Morgan ha insultato il pubblico. Ora attendiamo che la Rai escluda qualsiasi tipo di collaborazione con lui (dalla 2ª edizione di #StraMorgan a un eventuale #Sanremo2024), come deciso con altri artisti nei mesi scorsipic.twitter.com/DxP3axxvv8 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 27, 2023

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG