Potrebbero esserci brutte notizie per la nota artista Celine Dion che dopo l’annuncio della malattia si starebbe ritirando dalle scene.

Sono passati alcuni mesi dall’annuncio choc di Celine Dion riguardo la sua salute. La nota cantante di ‘My Heart Will Go On’, infatti, aveva rivelato ai suoi fan di essere affetta dalla sindrome della persona rigida. Si tratta di una malattia che causa spasmi muscolari che impediscono una vita normale. Ora, quello che sembra essere un peggioramento della situazione che porterebbe la cantante al ritiro dalla scena musicale.

Celine Dion si ritira dalle scene?

Le notizie che giungono sull’artista non sono affatto rassicuranti. Pare che la malattia, la sindrome della persona rigira, nota anche come di Moersch-Woltman, che colpisce una persona su un milione e che non ha, ad oggi, una cura, sia progredita e che impedisca alla cantante di tornare a svolgere il suo lavoro.

A riportare tali indiscrezioni sono alcune fonti vicine a RadarOnline che si sarebbero spinte fino all’ipotesi che la cantante non possa più calcare il palco e che quindi non possa esibirsi per il suo pubblico.

La 55enne sarebbe, secondo il sito statunitense, in “uno stato di tormento”. Le problematiche di salute l’avrebbero portata al punto di non uscire di casa in quanto anche questo piccolo gesto sarebbe diventato un’impresa faticosa. Al momento non ci sarebbe neppure l’intenzione di riprogrammare le date del tour inizialmente previste per il 2023 e il 2024, che sono state purtroppo cancellate lo scorso maggio.

La situazione sembra essere davvero difficile e la donna sarebbe circondata dall’affetto della sua famiglia in attesa di miglioramenti che, purtroppo, non sembrano arrivare.

Al momento, va detto, non ci sono state conferme su questa situazione. La speranza è che la stessa Dion possa dare qualche aggiornamento.

Di seguito anche quello che era stato il post Instagram dell’artista per annunciare i suoi problemi di salute:

