Un saluto straziante quello di Alessia Fabiani che si è unita al lutto per la perdita di una persona a lei molto cara. Le parole.

Alessia Fabiani piange la morte di Carmen Pignataro, storica organizzatrice di teatro, evidentemente a lei molto cara. L’ex volto tv e letterina di Passaparola ha voluto ricordare la donna nel giorno della sua scomparsa e lo ha fatto con un lungo messaggio social con tanto di foto che riguardata la compianta donna.

Attraverso un post molto sentito, la Fabiani ha voluto ricordare e lasciarsi andare ad uno sfogo misto di dolore e riconoscenza per la compianta organizzatrice teatrale che per la sua carriera e vita privata è stata molto importante a giudicare dalle sue parole.

“Hai creduto in me come nessuno ha fatto mai.. mi hai dato forza, sicurezza, energia e mi hai insegnato moltissimo. Mi lasci oggi e sento che sarà un vuoto incolmabile…”, ha scritto la donna. “Ma mi riecheggiano le tue ultime parole.. sei grande Alessia, ce la farai … (un onore per me essere stata capita, amata, ed elogiata da te)allora sorrido, ti guardo negli occhi che sono dentro ai miei, annuso l’aria e sento ancora il tuo profumo… ora so che davvero potrai GUARDARMI per sempre. CIAO AMORE”, ha concluso poi l’ex volto tv accompagnando al suo post varie foto che vedono lei e la Pignataro protagoniste.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex ‘letterina’ verso la donna:

