Non nasconde il dolore e la necessità di farsi dare un aiuto per elaborare il dolore della perdita di sua madre Anna Tatangelo.

Ormai è passato quasi un anno dalla morte di sua madre, ma per Anna Tatangelo è inevitabile provare ancora dolore per il lutto. La cantante ha confidato ai suoi fan che per provare a superare la sofferenza per la perdita ha chiesto aiuto ad uno psicoterapeuta.

Anna Tatangelo e la morte della madre

Parlando in una box domande con i fan su Instagram, la bella Anna ha risposto a diverse curiosità da parte dei suoi seguaci. Una di queste, per la verità, ha toccato un argomento molto delicato, ovvero quello della morte di sua madre, avvenuta a settembre 2022.

All’artista è stato chiesto se avesse chiesto aiuto per superare il lutto e, con grande onestà, la donna ha risposto di sì.

“Sì… Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni”, ha raccontato la Tatangelo. “Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei”.

E ancora sulla compianta madre: “So però che c’è sempre. Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio. Si fa sentire, non so come…e questo mi basta. Anche se da quel dolore non si guarisce mai”.

