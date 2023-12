La prof di Amici Anna Pettinelli molto apprezzata come opinionista. Lo conferma la battaglia tra due trasmissioni rivali anche sul cachet…

Conduttrice radiofonica, maestra di Amici e anche opinionista molto apprezzata. Anna Pettinelli sta sicuramente vivendo un ottimo momento a livello professionale e sembra che le cose stiano andando sempre verso il meglio, anche in tema economico visto che, stando ai rumors che circolano, il suo spostamento da ‘La Vita in Diretta’ a ‘Pomeriggio 5’ sarebbe dovuto anche ad un aumento del suo cachet…

Anna Pettinelli, il cachet come opinionista

Nei giorni scorsi il giornalista Giuseppe Candela aveva parlato di una sorta di battaglia senza esclusione di colpi tra due trasmissioni molto seguire del pomeriggio, ovvero ‘La Vita in Diretta’ su Rai1 e ‘Pomeriggio 5’ su Canale 5. In tale ottica, i programmi sarebbero non solo in lotta per lo share televisivo ma anche per quanto concerne gli opinionisti, in particolare per quanto riguarda Anna Pettinelli passata dagli studi con Matano a quelli della Merlino nelle ultime giornate.

Dietro questa situazione ci sarebbe una questione economica che, al momento, però, non risulta essere confermata.

Secondo le informazioni rilanciate dal settimanale Oggi e riprese da Giuseppe Candela, infatti, le due trasmissioni si starebbero facendo la guerra per la maestra di Amici. Per averla, infatti, Pomeriggio 5 avrebbe fatto una super offerta portando il cachet della donna da 300 euro a ben 1000.

Al momento, ripetiamo, si tratta solo di indiscrezioni che, comunque, arrivano da fonti apprentemente abbastanza attendibili. Staremo a vedere se la diretta interessata vorrà dire qualcosa a proposito confermando o smentendo i rumors.

Ad ogni modo, la brava Anna resta un volto molto apprezzato del panorama televisivo e radiofonico italiano grazie alla sua competenza e il suo modo di fare.

Di seguito anche un post su X di Giuseppe Candela che cita Oggi come fonte riguardo alla notizia sulla speaker radiofonica:

