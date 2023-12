Spesso criticata e presa di mira dagli haters, Chiara Nasti ha provato il nuovo social Threads ma anche qui le cose non sono andate benissimo…

L’odio social per Chiara Nasti è arrivato anche nella nuova piattaforma Threads. L’influencer, seguitissima di solito su Instagram, ha deciso di creare un profilo anche sul nuovo social ma, a quanto pare, l’onda degli haters è arrivata anche qui. La conferma l’ha data la diretta interessata che, come sempre, con i suoi modi, ha fatto discutere.

Chiara Nasti, gli haters anche su Threads

La moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, come detto, è sbarcata sul nuovo social Threads, ma l’inizio non è stato dei migliori. L’influencer napoletana, infatti, pochi minuti dopo aver l’esordio sulla piattaforma di Meta ha già dovuto fare i conti con gli haters.

Ebbene sì, perché a quanto pare i famosi odiatori che spesso la disturbano su Instagram sono presenti pure sulla nuova applicazione.

In realtà, forse, qualche colpa, in questo caso, ce l’ha anche la diretta interessata. La Nasti, infatti, tra i primissimi commenti fatti su Threads ha detto: “Vedo gente che se la tira manco fosse me, umiltà please”.

Un commento probabilmente voluto e che ha generato una valanga di commenti che, come noto, su questo nuovo social si leggono e si ascoltano. Sono stati davvero tantissimi gli insulti pesanti ricevuti tanto che la stessa Chiara si è trovata a dover replicare tra stupore e ironia. “Che bello scoprire che anche qui mi odiano. Adoro”, con tanto di numerose emoticon di unghie smaltate.

Se l’obiettivo della bella influencer era quello di generare del “movimento”, l’intento è stato portato a termine nel modo migliore. Staremo a vedere se la Nasti resterà sulla nuova piattaforma o farà ritorno su Instagram.

Di seguito, invece, anche un recente post Instagram dell’influencer dove, come ormai spesso le accade, erano arrivati tanti commenti negativi da parte di altri haters:

