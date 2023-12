Come sta Chiara Ferragni dopo le vicende del pandoro Balocco? Alcune voci parlano di un momento molto difficile per lei.

Il caso del pandoro Balocco e di Chiara Ferragni continuano ad essere tema davvero scottante per quasi tutti i media di informazione italiana. Ora l’attenzione sembra essersi spostata, oltre che alle scuse dell’imprenditrice, anche al suo stato emotivo attuale. Secondo il parere di Mariella Milani, ex caporedattore del Tg2, la donna sarebbe “distrutta” e chiusa in casa da giorni.

“Chiara Ferragni distrutta”: come sta dopo il caso Balocco

Intervistata dall’Adnkronos, Mariella Milani, ex caporedattore del Tg2, ha spiegato di aver ricevuto notizie sull’imprenditrice digitale dopo il caos generatosi per la vicenda del pandoro Balocco.

“Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni“, le parole della donna. “Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”.

Non è mancato anche un commento sul video di scuse fatto dall’influencer e condiviso in un post su Instagram che ha creato ulteriori polemiche: “Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out”.

Curioso anche un episodio che ha visto la giornalista direttamente interessata sul caso dell’imprenditrice e che riguarda i social. La donna, infatti, ha spiegato di aver perso 700 seguaci a causa di un post frainteso sulla Ferragni. “La gente ha frainteso il mio post sulla Ferragni e ha pensato che volessi difenderla. Quello che è accaduto però è molto interessante ed è indicativo di come l’immagine di Chiara si sia offuscata. In realtà io non stavo difendendo Chiara ma stavo dicendo che lei, pur avendo sbagliato, non è la sola responsabile di quanto è accaduto”.

