Momenti di tensione a I Fatti Vostri tra Anna Falchi e Tiberio Timperi con la donna che ha risposto piccata al conduttore.

Sono subito scintille a I Fatti Vostri con Anna Falchi, Tiberio Timperi e Flora Canto. A prendersi, in questo caso, la scena sono stati i primi due con la donna che ha letteralmente gelato il conduttore in diretta tv lasciandolo senza parole. Cosa è successo? Per l’uomo una piccola gaffe sulle origini della presentatrice…

Anna Falchi gela Tiberio Timperi in diretta tv: il video

La nuova stagione de I Fatti Vostri ha visto l’ingresso alla conduzione di Tiberio Timperi e Flora Canto che hanno, appunto, affiancato Anna Falchi. Ed è proprio ad inizio puntata che tra i conduttori c’è stato un momento di forte tensione.

Tutto è partito quando Timperi ha dato il buongiorno: “Buongiorno a tutti, ma come si dice buongiorno in svedese?”, le parole del presentatore rivolgendosi in particolare alla Falchi che, però, non ha origini svedesi bensì finlandesi.

Una gaffe che la donna non gli ha fatto passare liscia: “Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia. Comunque benvenuti e benvenuto anche a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova edizione del programma”.

Dal suo canto, Timperi è rimasto a bocca aperta dicendo solamente: “Ah, inizi così. Grazie…”.

Di seguito anche il post social con quanto accaduto e una serie di commenti di utenti e telespettatori colpiti dal botta e risposta ad alta tensione tra i presentatori Rai:

