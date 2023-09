Ex concorrente dal dente avvelenato Elenoire Ferruzzi che dopo il GF Vip ha avuto modo di parlare anche della nuova edizione.

Qualche sassolino ancora da togliersi a distanza di mesi per Elenoire Ferruzzi, ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip. Intervistata da Fanpage, la star transgender ha voluto parlare delle scelte di Signorini per la nuova edizione ma anche sottolineare diverse problematiche che la sua partecipazione allo scorso reality le ha comportato.

Elenoire Ferruzzi bocca il nuovo Grande Fratello

Le prime parole della Ferruzzi sono a proposito delle dichiarazioni di Signorini sulla scelta sbagliata del cast della scorsa edizione del GF Vip. In tale ottica, l’ex concorrente ha tenuto a precisare: “Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti 8 mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata”.

Al netto della frecciatina alla produzione del reality, la Ferruzzi ha aggiunto di non avere nulla contro Signorini. Allo stesso tempo, però, l’andamento dello scorso show tv ha portato per lei dei grossi danni.

“Un disastro a livello lavorativo. Anche dopo, i lavori si sono bloccati. A livello mediatico sono stata massacrata e da parte loro non ho ricevuto alcuna tutela. È stato allucinante. Ancora oggi continuo a perdere lavori. Mi sono trovata in seria difficoltà dopo il programma. Ci sono marchi che non vogliono più associare la mia immagine al loro prodotto”. “Quanto penso di aver perso? Molto. Sui 70mila euro“.

Breve e diretta anche sulla nuova edizione del Grande Fratello: “Come spero che vada? Malissimo, e spero che vada ancora peggio. Devono capire che il GF nasce come reality trash. Inutile indottrinare i concorrenti. Sono tutti terrorizzati”.

Di seguito anche un post Instagram durante la partecipazione al GF Vip della scorsa edizione:

