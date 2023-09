Festeggiano l’anniversario di matrimonio oggi Miriam Leone e Paolo Carullo. L’attrice non ha fatto mancare una dolcissima dedica…

Sorridenti, abbracciati e soprattutto in attesa del loro primo figlio. Così Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo festeggiano oggi il loro secondo anniversario di matrimonio. L’attrice, dopo aver annunciato la dolce attesa, è uscita allo scoperto con un post social con tanto di dedica alla sua dolce metà che, rispetto al solito, ha voluto rispondere con altrettanto affetto in modo pubblico.

Miriam Leone, la dedica al marito per le nozze

“Due anni ca ‘ni maritamu’… ho il cuore pieno di amore ogni giorno!”, ha scritto la Leone sui social accompagnando una foto sua e del marito nel giorno delle nozze: “Sempre grazie alle persone che hanno reso il nostro giorno stupendo per sempre… vi vogliamo bene amici e family … grazie anche a tutti voi che avete partecipato e partecipate della nostra gioia… e grazie a te, amore mio, che mi abbracci e mi fai ridere così … buon anniversario in dolce attesa”.

Una dedica davvero dolcissima, quella fatta dall’attrice alla sua dolce metà ma anche a tutte le persone – famiglia e amici – che ogni giorno sostengono la coppia o fanno parte della loro vita.

Da notare, come i più attenti avranno già visto, che oltre ai tantissimi commenti dei fan, è apparso anche quello proprio di Carullo. L’uomo, spesso lontano dai riflettori, ha deciso di dare una manifestazione d’affetto pubblica alla sua metà. Un “ti amo”, sicuramente molto sentito, ma anche un cuore e un 8 rovesciato a simboleggiare l’infinito. Anche per lui, quindi, un pensiero assolutamente dolce e romantico in una giornata speciale.

Di seguito il post Instagram dell’attrice dove è possibile vedere anche la risposta del marito:

