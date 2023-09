Un lutto che difficilmente potrà essere superato, quello di suo padre. Emma Marrone lo ricorda nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno.

Poco più di un anno dalla morte di suo padre. Emma Marrone ricorda in modo molto sentito il caro papà Rosario nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno, oggi 18 settembre. La cantante ha scelto una storia Instagram con una foto del passato in un momento decisamente felice e a lei molto caro.

Emma, il ricordo del padre nel giorno del compleanno

Solamente qualche giorno fa, Emma aveva condiviso una dolce dedica ad un anno dalla scomparsa di suo padre. Adesso la cantante lo ha ricordato ancora nel giorno in cui l’uomo avrebbe festeggiato il compleanno.

L’artista ha condiviso una storia su Instagram con una foto di lei e del suo dolce papà Rosario in un momento di felicità completando il tutto con alcune frasi.

“Ciao Papo, buon compleanno, mi manchi da morire”, ha scritto la donna. “Qui non è facile senza di te. Ci sono giorni ad essere sincera che è proprio una m*rda, ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo, ero felice e non lo sapevo”.

Come ben noto, la cantante e suo padre erano molto legati. Non solo dal classico feeling genitore-figlio, ma anche a livello artistico. Infatti, la Marrone era stata spinta proprio da papà Rosario ad entrare nel mondo della musica. Una passione che i due condividevano e che ha portato la donna ad essere un’artista di grande successo. Un qualcosa per cui, siamo sicuri, anche se non più fisicamente presente, suo padre andrà fiero per sempre.

Di seguito, invece, un altro post Instagram della cantante dedicato al compianto padre e pubblicato esattamente ad un anno di distanza dal giorno della sua dipartita. Nei commenti tantissimo affetto da parte di fan, colleghi e amici:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG