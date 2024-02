Angelina Mango ha smentito le voci secondo le quali la storia d’amore con Antonio Cirigliano sarebbe giunta al termine.

Angelina Mango, a pochissimi giorni dalla sua partecipazione a Sanremo 2024, ha smentito le indiscrezioni secondo le quali la sua relazione con il compagno, Antonio Cirigliano sarebbe terminata. Tramite un video, la cantante ha negato di essere tornata single, per di più affermando che la sua relazione con il compagno sta procedendo a gonfie vele.

Le voci sulla rottura e la smentita

“Non è vero. Sono innamoratissima – ha affermato Angelina Mango precisando inoltre – Stiamo bene, tutto va per il verso giusto“. Quindi, non vi è alcuna crisi nella coppia, che aveva già superato le voci riguardo alla presunta relazione tra Angelina e Wax ad Amici (che in realtà si è rivelata solo un’amicizia).

Negli ultimi giorni si era diffusa la voce secondo la quale Angelina sarebbe tornata single poco prima di Sanremo. Si era dato per certo che la sua relazione con Antonio Cirigliano, il chitarrista di 24 anni con cui è fidanzata da prima della sua partecipazione ad Amici, grazie al quale ha raggiunto la popolarità a livello nazionale, fosse giunta al termine.

Angelina non si è lasciata col fidanzato: “Sono innamoratissima” #sanremo pic.twitter.com/6EFuJXDUF2 — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) January 31, 2024

Angelina Mango a Sanremo

Angelina Mango salirà per la prima volta nella sua carriera sul palco dell’Ariston con la canzone “La noia”. Durante la serata delle cover, invece, la cantante interpreterà “La rondine“, una delle canzoni più famose di Mango, padre dell’artista, scomparso prematuramente nel 2014. Si tratta di una scelta significativa per Angelina, che ha voluto rendere omaggio a suo padre portando all’Ariston una delle sue canzoni più emblematiche.

Per quanto riguarda la competizione vera e propria, Angelina è considerata una delle favorite di questa edizione: stando ai pronostici di ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, la sua canzone potrebbe classificarsi terza.

