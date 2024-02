Secondo alcune indiscrezioni, Meghan avrebbe voluto scrivere un’autobiografia, ma il marito glielo avrebbe impedito.

Harry e Meghan sono ormai lontani dalla Royal Family da diversi anni. I Duchi di Sussex abitano a Montecito, in California, e hanno dimostrato in più occasioni di non voler avere più nulla a che fare con la monarchia inglese. Tra i momenti più eclatanti: l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, il documentario uscito su Netflix e l’autobiografia dal principe Harry, “Spare“.

Ora, stando a quanto rivelato da una fonte molto vicina alla coppia, anche Meghan vorrebbe scrivere la storia della sua vita (forse con qualche frecciatina verso i reali inglesi), tuttavia il marito glielo avrebbe impedito.

Le rivelazioni

Harry e Meghan continuano a far parlare di sé e ad attirare l’attenzione dei media. Tra le ultime voci che circolano intorno ai Duchi di Sussex vi è quella riguardante l’ipotetica autobiografia che l’ex attrice avrebbe tanto desiderato scrivere. Inizialmente la notizia era stata data da un esperto reale, Tom Bower, il quale aveva dichiarato che Meghan era impegnata nella stesura di un libro per mettere “le cose in chiaro una volta per tutte“.

Un’altra fonte molto vicina alla coppia, tuttavia ha rivelato di recente che “Harry ha detto, più volte, di avere materiale sufficiente per scrivere un seguito di ‘Spare’, ma quei piani sono stati accantonati“. Inoltre, avrebbe “impedito a Meghan di scrivere un libro tutto suo“. Meghan inizialmente non sembra aver apprezzato l’atteggiamento del marito, tuttavia pare che la coppia sia riuscita a chiarirsi.

Ecco alcune immagini della coppia.

Le dichiarazioni dell’esperto

Duncan Larcombe, esperto reale, ha dichiarato che la pubblicazione dell’ipotetico libro scritto da Meghan Markle non sarebbe un’ottima mossa, in quanto “causerebbe più divisioni di quanto fatto da ‘Spare’ che è costato molto caso al principe Harry“.

Il testo sarebbe dunque un ostacolo non indifferente alla pacificazione tra Harry e Meghan e la Royal Family, “ad esempio, tra Meghan e Kate non correrebbe ancora buon sangue e un’autobiografia potrebbe solo peggiorare il tutto“.

