Si è conclusa la 74esima edizione del Festival di Sanremo: Angelina Mango è la vincitrice della kermesse.

È Angelina Mango la vincitrice di Sanremo 2024. La sua canzone “La noia” ha trionfato nella serata finale della competizione canora su tutte e 30 le canzoni in gara quest’anno. Seconda posizione per Geolier, mentre Annalisa è arrivata terza. Ghali è arrivato quarto, mentre Irama si è classificato quinto.

La composizione di questa Top5 è il risultato delle medie dei voti raccolti durante tutte e cinque le serate del Festival, in cui si sono alternate le tre giurie previste da regolamento. Una volta individuate le prime cinque canzoni classificate, il ballottaggio finale ha visto nuovamente tutte e tre le giurie esprimere le loro preferenze per decretare il vincitore. In quest’ultimo segmento, il televoto da casa ha pesato per il 34%, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web per il 33% e la Giuria delle Radio per il restante 33%.

I premi consegnati

Nell’ultima edizione targata Amadeus (almeno per quanto dichiarato fino ad ora dallo stesso conduttore), il Premio della critica Mia Martini è stato vinto da Loredana Bertè con il brano “Pazza”. Il premio Sala stampa Lucio Dalla è invece stato assegnato ad Angelina Mango con “La noia”. Fiorella Mannoia ha conquistato il Premio Sergio Bardotti per il migliore testo con “Mariposa”, mentre Angelina Mango ha ricevuto il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale con “La noia”.

La classifica completa

ANGELINA MANGO

GEOLIER

ANNALISA

GHALI

IRAMA

MAHMOOD

LOREDANA BERTÈ

IL VOLO

ALESSANDRA AMOROSO

ALFA

GAZZELLE

IL TRE

DIODATO

EMMA

FIORELLA MANNOIA

THE KOLORS

MR.RAIN

SANTI FRANCESI

NEGRAMARO

DARGEN D’AMICO

RICCHI E POVERI

BIGMAMA

ROSE VILLAIN

CLARA

RENGA NEK

MANINNI

LA SAD

BNKR44

SANGIOVANNI

FRED DE PALMA

