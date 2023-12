Dopo l’addio a Giorgia Meloni, Andrea Giambruno non sarebbe troppo apprezzato dalla sorella della Premier, Arianna. Ecco perché.

Si torna a parlare di Andrea Giambruno e della sua relazione finita con la Premier italiana Giorgia Meloni. L’ex compagno della Presidente del Consiglio avrebbe fatto “arrabbiare” un altro componente della famiglia, ovvero la sorella della donna, Arianna.

Arianna Meloni infastidita da Andrea Giambruno

Come noto, nei giorni scorsi, Giambruno si è presentato a sorpresa a Atreju, durante la convention di Fratelli d’Italia, organizzata a Roma tra il 14 e il 17 dicembre. L’uomo, ex della Premier Giorgia Meloni, ha preso parte alla kermesse nell’unico giorno in cui la Presidente del Consiglio non era presente. Una scelta avvenuta non a caso e che avrebbe fatto arrabbiare, sua sorella…

Sull’argomento, infatti, sarebbe stato svelato un particolare retroscena. Gente, infatti, ha fatto una ricostruzione che farebbe capire come la presenza del giornalista e conduttore non sarebbe stata gradita.

“Chi ha visto da vicino l’arrivo dell’ex di Giorgia Meloni racconta che la sorella Arianna abbia fatto molta fatica a mimetizzare sul volto l’attimo in cui il suo ex ‘cognato’ le ha fatto capolino alle spalle”, le parole del settimanale riprese da Today. “Ecco perché subodorato il pericolo di tale ingombrante presenza, l’assistente di Arianna ha fatto circondare Giambruno dai gladiatori della Fiamma in felpa blu e lo ha fatto portare dietro il palco lontano dai riflettori, per evitare guai ulteriori”.

Al netto dei rumors, Arianna Meloni ha smentito la situazione di fastidio con l’ex cognato: “Non lo sapevo che sarebbe venuto, ma mi ha fatto piacere, è il padre di mia nipote. E poi viene ad Atreju ogni anno”.

Di seguito anche un post su X dell’Ansa con alcune immagini dell’apparizione ad Atreju del conduttore e giornalista con alcune delle reazioni:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG