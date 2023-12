Nuovo look per Belen Rodriguez che sui social ha mostrato alcune foto spiegando anche cosa l’abbia portata a cambiare.

Sempre molto attiva sui social, Belen Rodriguez ha deciso di mostrarsi con il suo nuovo look. Un cambio, non drastico, ma allo stesso tempo molto significativo che la stessa argentina ha voluto motivare a chi le aveva chiesto le ragioni della sua scelta. Per la showgirl, in sintesi, si tratta di una “rinascita”.

Belen cambia look e spiega il motivo

Un cambio look a tutti gli effetti, quello per cui ha optato la bellissima Belen. La modella e conduttrice ha fatto vedere, tramite alcune foto su Instagram, la sua ultima scelta in tema capelli. La donna ha scelto di portarli leggermente più corti e mossi, e non più lisci, e anche con una colorazione poco più chiara del solito.

Splendida, l’argentina ha spiegato a qualche utente che glielo ha chiesto, le ragioni del cambiamento. La showgirl ha spiegato: “Era l’idea di ricominciare prima di non stare bene! E ce l’ho fatta, ce la sto facendo”.

A chi, invece, le ha detto che sta mostrando un po’ di “sano egoismo”, la donna ha risposto: “Sai che lo sto conoscendo adesso il sano egoismo e devo dire che mi piace!”.

Di seguito anche il post Instagram con le foto dell’argentina e i vari commenti ricevuti con tanto di risposte:

La depressione

Per l’argentina, come detto, si tratta di una rinascita dopo un periodo molto difficile col quale ha dovuto fare i conti. Per lei, infatti, si è parlato anche di depressione. A Domenica In era stata proprio la showgirl ad affermarlo: “L’amore è in salute e in malattia, poi quando è arrivata la depressione, perché la malattia è una bruttissima bestia, non hanno saputo accompagnarmi, non hanno saputo tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola […]”.

Ora, però, una nuova vita, anche grazie al nuovo amore Elio.

