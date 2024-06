Andrea Denver ha sposato Lexi Sundin. Presenti alla cerimonia anche alcuni ex Vipponi del Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Denver, ha detto “sì” alla sua compagna Lexi Sundin. La cerimonia si è svolta a Verona e ha visto la partecipazione di alcuni ex Vipponi.

Non sono mancate le foto dei festeggiamenti, e qualcuno ha notato qualche presenza inaspettata.

Andrea Denver, dal GF Vip all’altare

Andrea Denver, noto per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, è tornato a far parlare di sé, ma questa volta per una gioiosa occasione.

Dopo aver conquistato il pubblico televisivo, il modello ha trovato l’amore in Lexi Sundin. Dopo essersi conosciuti e innamorati in America, hanno deciso di unire le loro vite in Italia, circondati da amici e familiari.

La coppia ha scelto Verona, città natale di Andrea, per celebrare il loro matrimonio, un evento che ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

I momenti più emozionanti delle nozze di Andrea Denver e Lexi Sundin sono stati condivisi sui social, permettendo ai fan di seguire l’evento da vicino.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrando la felicità della coppia e la bellezza della cerimonia. L’atmosfera romantica di Verona ha fatto da cornice perfetta per questo giorno speciale.

Ex Vipponi al matrimonio di Andrea Denver

Tra gli invitati spiccavano alcuni volti noti del Grande Fratello Vip. Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati, amici di Andrea dai tempi del reality, erano presenti per festeggiare insieme alla coppia.

La loro presenza ha dimostrato che le amicizie nate sotto i riflettori possono durare nel tempo. Anche Daniele Dal Moro, amico di lunga data di Andrea, ha partecipato all’evento, rafforzando il legame tra gli ex concorrenti.

