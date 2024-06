Fedez sarebbe di nuovo ricoverato in ospedale. La segnalazione dell’esperto di gossip Alessandro Rosica preoccupa i fan.

Dopo le incessanti notizie di gossip che riguardano il famoso rapper dopo la rottura da Chiara Ferragni, oggi giunge una notizia allarmante: Fedez sarebbe ricoverato in ospedale. A lanciare la segnalazione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, conosciuto anche come L’Investigatore Social. Ma scopriamo di più sullo scoop che preoccupa i fan del rapper.

Fedez ricoverato: preoccupazione per i fan del rapper

Con un post Instagram L’Investigatore Social, Alessandro Rosica, ha reso noto ai suoi follower che Fedez sarebbe ricoverato in ospedale.

“Fedez è stato ricoverato… in bocca al lupo e torna presto, devi sfamarci con il gossip” scrive Rosica sotto la foto del rapper. Tuttavia, non l’esperto di gossip non ha aggiunto ulteriori informazioni allo scoop. Di conseguenza, non è possibile sapere al momento quali problemi di salute potrebbero aver colpito il rapper.

Al momento Fedez non ha pubblicato niente sul suo profilo Instagram e da oltre 24 ore non condivide storie, di conseguenza possiamo presumere che effettivamente possa essere impossibilitato a causa di un possibile problema di salute.

Fedez ricoverato: la segnalazione social

Sotto al post di Alessandro Rosica molti fan hanno provato a ipotizzare i motivi che potrebbero aver portato al ricovero di Federico Lucia. Alcuni utenti ritengono che il presunto ricovero potrebbe essere legato al tumore al pancreas che diversi anni fa aveva asportato con una delicata operazione.

Altri, invece, ipotizzano che potrebbe trattarsi di un‘ulcera gastrica, che già tempo fa l’aveva portato al ricovero.

Ricordiamo, inoltre, che solamente poche settimane fa il rapper era stato nuovamente ricoverato in ospedale, ma pochi giorni dopo lo stesso Fedez aveva rassicurato i fan spiegando che non si trattava di nulla di grave.

Intanto i fan del rapper (e non solo) gli augurano il meglio e di riprendersi presto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG