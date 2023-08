Un duro commento verso Andrea Delogu e il fidanzato ha generato la forte replica della donna rimasta scioccata dalle parole ricevute.

Nelle scorse ore Andrea Delogu ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo fidanzato Luigi Bruno. Il ragazzo, infatti, è andato a prenderla in aeroporto con tanto di mazzo di girasoli per lei. Non appena i due si sono visti è scattato un bacio dolcissimo ma allo stesso tempo molto passionale. Proprio questo gesto d’affetto ha generato una forte reazione da parte di qualche haters che si è espresso in modo davvero scortese scatenando la forte replica della conduttrice.

Andrea Delogu e il commento in replica agli haters

Dopo aver mostrato sui propri canali social la bella sorpresa ricevuta dal fidanzato, la Delogu è stata vittima di alcuni messaggi privati in riferimento proprio al gesto del suo dolce Luigi.

Un hater, infatti, facendo riferimento alla grande differenza d’età tra i due innamorati, ha scritto: “Chi è tuo figlio?”.

Chiaramente il commento è stato di pessimo gusto e Andrea ha voluto mostrarlo pubblicamente e replicare: “Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub”.

In aggiunta a queste parole, il volto tv e della radio ha aggiunto: “Comunque, il punto del video e del copmmento non è la solita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma vedere due chi baciano con la lingua e chiedere se una è la madre. Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione“.

E in effetti la bella Andrea non ha tutti i torti e probabilmente ha fatto bene a parlarne pubblicamente. Forse, un giorno, questi haters la smetteranno di disturbare e di parlare a sproposito.

Di seguito anche il messaggio con un post su Twitter della conduttrice:

Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell’età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma VEDERE DUE CHE SI BACIANO CON LA LINGUA E CHIEDERE SE UNA È LA MADRE.

Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione — Andrea Delogu (@andreadelogu) August 3, 2023

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG