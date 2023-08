La situazione di salute di Wanda Nara preoccupa suo padre Andres che si è lasciato andare ad un pesante sfogo.

Si è parlato di leucemia e, in un certo senso, Wanda Nara non ha fatto nulla per smentire la sua situazione. La showgirl argentina ha recentemente parlato di diverse diagnosi ricevute e di un momento difficile vissuto quando si è trovata ad ascoltare le parole dei medici. Adesso, a parlare della donna è suo padre Andres ai microfoni di Socios del Espectaculo. L’uomo si è detto preoccupato per le condizioni della figlia e per la sua famiglia.

Wanda Nara, il padre Andres preoccupato per la sua salute

“Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato”, ha detto Andres facendo riferimento alle parole riportate dal giornalista Angel De Brito che ha ripreso appunto le confessioni della argentina.

“Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento ma dopo tre giorni mi ritrovo a leggere tutto il suo racconto mentre faccio colazione e posso dire di essere preoccupato. Hanno deciso (che Wanda si curi a Buenos Aires e non a Milano, ndr) così mentre Valentino (il primogenito che ha avuto con Maxi Lopez, ndr) rimane a giocare al River. Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io. Però, lei non è d’accordo anche perché al principio non pensava che la sua situazione fosse così seria. Se invece realmente è sicura di ciò che dicono i risultati, la situazione è grave”.

Infine anche un passaggio sui due uomini della vita di Wanda, Maxi Lopez e Mauro Icardi: “Maxi e Mauro sono due buoni padri, molto attenti e presenti. Non so cosa sia successo ma Maxi non è molto contento, lo vedo arrabbiato. Con Icardi, invece, non ho nessun rapporto”.

Di seguito anche un recente post Instagram della showgirl argentina:

