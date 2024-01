La nota conduttrice Andrea Delogu in Lapponia con il fidanzato Luigi Bruno ma le cose non stanno andando come sperato…

Un’esperienza sicuramente unica ma, forse, da non ripetere. Parliamo del viaggio in Lapponia di Andrea Delogu partita col fidanzato Luigi Bruno per godere della neve e dei paesaggi mozzafiato del posto. Peccato che il troppo freddo e i costi elevati non stiano facendo andare la vacanza proprio nel modo desiderato. Sui social, la conduttrice ha fatto un riassunto di quanto i due stiano vivendo in queste ore.

Il viaggio in Lapponia di Andrea Delogu

Attraverso una serie di stories su Instagram, la Delogu ha raccontato l’esperienza in Lapponia che sta vivendo in compagnia del fidanzato Luigi Bruno. Al netto dei posti bellissimi che i due stanno vedendo, il troppo freddo e i costi elevati a cui hanno dovuto far fronte stanno rendendo la vacanza non proprio perfetta.

La donna ha spiegato come l’eccessiva bassa temperatura sia davvero una problematica notevole che impedisce anche aspetti normali come il truccarsi. Non solo. Per le ragazze è impossibile portare i capelli raccolti in quanto è necessaria una cuffia in testa per evitare il freddo.

Come se non bastasse, per stessa ammissione della Delogu, il “Paese è carissimo”. La conferma in una storia con un pasto con due cornetti e uno scontrino che recita oltre 17 euro.

Staremo a vedere quale sarà il resoconto finale del viaggia da parte della coppia. Chissà se la splendida Aurora Boreale basterà per compensare i disagi da loro vissuti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna per Capodanno:

