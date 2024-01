Indiscrezioni vorrebbero Vladimir Luxuria alla conduzione de L’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi. Ecco la replica.

Solamente poche settimane fa, Pier Silvio Berlusconi aveva confermato nel palinsesto del 2024 la presenza de L’Isola dei Famosi. Una conferma che sarebbe arrivata, in modo indiretto, anche per la sua conduttrice, Ilary Blasi. Eppure, nelle ultime ore, il rumor che vorrebbe Vladimir Luxuria prendere il posto dell’ex moglie di Totti si è fatto largo, tanto da dover portare l’opinionista a dire la sua sull’argomento.

Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi: la risposta

Come anticipato, nelle ultime ore si sono moltiplicati i rumors e le indiscrezioni che vorrebbero Vladimir Luxuria passare dal ruolo di opinionista alla conduzione. Una situazione già capitata in passato ma che, a quanto pare, non sembra fattibile in questa edizione.

Infatti, al netto delle voci di chi si ritiene essere ben informato, Luxuria ha spiegato la sua posizione usando parole al miele per l’amica e presentatrice Ilary: “Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi”, ha detto a Fanpage. “Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”.

Frasi che fanno seguito alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi di qualche tempo fa che aveva appunto spiegato come l’azienda non avrebbe motivo di cambiare.

Al momento, quindi, le voci sono state spedite indietro dalla diretta interessata. Staremo a vedere, però, se la sua replica verrà confermata anche con i fatti. Per saperlo basterà attendere ancora qualche tempo visto che L’Isola dei Famosi sta già scaldando i motori con la scelta del cast dei naufraghi in vista della partenza in questo 2024, sempre dall’Honduras.

Di seguito anche un post su X con le indiscrezioni riguardo la conduzione del reality show:

