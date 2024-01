Dopo essere stato concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello, Alex Schwazer racconta un retroscena inedito che lo riguarda.

Su di lui ci sono stati spesso i riflettori, non solo per questioni legate allo sport ma anche per la recente partecipazione al Grande Fratello. Stiamo parlando di Alex Schwazer che nel corso di una bella intervista a Chi è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia dove tra le varie dinamiche che si sono create, per lui era nato anche un imbarazzante problema…

Alex Schwazer e il problema al GF: il racconto

Come anticipato, tra i personaggi che hanno preso parte al GF di questa edizione ancora in corso, Schwazer è stato senza dubbio tra quelli maggiormente sotto la lente di ingrandimento. Infatti, il campione olimpico ha deciso di entrare nella Casa con l’intento di allenarsi ogni giorno in attesa dell’agenzia mondiale antidoping, la Wada, che doveva pronunciarsi sul suo caso di squalifica. Un verdetto negativo per lui che è poi arrivato ma troppo tardi non dandogli modo di prendere parte alle Olimpiadi del 2024 (in attesa dell’esito del ricorso presentato).

“Ora c’è soprattutto la questione dei tempi perché non si tratta solo di avere ragione, ma di avere ragione in tempi utili, perché se mi danno ragione a luglio serve poco”, ha fatto chiarezza l’atleta nella sua intervista a Chi.

Spostando l’attenzione, invece, sull’esperienza al GF: “Ringrazio Alfonso Signorini per avermi voluto in questa edizione del Gf. Il fatto è che, a un certo punto, molto presto, ti scordi le telecamere e sei come sei. E io sono uno a cui piace scherzare”.

E proprio per questo, Alex ha ammesso un imbarazzante problema: “Lì in breve tempo mi sono sentito a mio agio. L’unico vero problema che avevo era ricordarmi di tenere le mutande“.

Di seguito anche un post Instagram del GF col momento in cui l’atleta ha deciso di lasciare il reality:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG