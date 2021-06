Anastasia Ronca sarà una delle single che farà parte della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, giunto alla nona edizione, tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire da mercoledì 30 giugno.

Anastasia ha 20 anni ed è una fotomodella proveniente da Somma Vesuviana, provincia di Napoli. Attualmente vive a Milano. Nella sua vita, ha praticato ginnastica artistica per molto tempo. Stando alla descrizione ufficiale, inoltre, Anastasia ha ereditato dalla mamma, la mania dell’ordine.

Come modella, Anastasia ha lavorato per eventi, campagne pubblicitarie e shooting.

Per quanto riguarda le sue precedenti esperienze televisive, invece, a 19 anni, Anastasia ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado, programma comico di Italia 1, lavorando al fianco di Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. Di seguito, trovate una serie di sue dichiarazioni pubblicate dal sito StyLise riguardanti quest’esperienza:

Ho adorato il conduttore Paolo Ruffini sin da subito perché nonostante il suo successo è molto umile e alla mano e fa morire dal ridere. Anche Belen, al contrario di ciò che si dice, è una persona molto disponibile e intelligente. Tutto il cast è meraviglioso, mi sto divertendo e soprattutto sto vivendo un’esperienza indimenticabile.

In futuro, Anastasia Ronca vorrebbe lavorare come stilista o aprire una palestra di ginnastica artistica. La 20enne vorrebbe anche continuare a lavorare nel mondo della tv e prendere lezioni di recitazione per diventare un’attrice.

Per quanto riguarda altre curiosità, Anastasia è alta un metro e 72 e ha studiato all’istituto di arte e moda.

Il suo profilo ufficiale Instagram, al momento, è seguito da più di 15mila follower.