Non sarebbe una novità una storia tra due allievi ad Amici. Secondo alcuni ci sarebbero tutti gli indizi per pensare ad una nuova coppia.

Non solo Petit e Marisol, Gaia e Mida. Nella scuola di Amici ci sarebbe anche un’altra coppia. Secondo alcuni fan del programma, infatti, anche tra Ayle e Lucia ci sarebbe del tenero. A confermare questa ipotesi anche alcuni indizi…

Amici, Ayle e Lucia sono una coppia?

Premesso che non ci sono state parole ufficiali da parte dei due interessati, ad Amici sembra poter essere nata un’altra coppia. Almeno questa la sensazione riportata anche da Novella 2000 da parte di alcuni telespettatori e utenti del web.

Secondo questa particolare teoria sulla coppia, ci sarebbero anche degli indizi che confermerebbero il tutto. Quali? Il primo riguarda il “segui” sui social. Come qualcuno ha fatto notare, tra i due allievi di Amici 23 ci sarebbero spesso sguardi d’intesa. Ma non solo. Ayle infatti sui social segue soltanto un’altra protagonista del programma, proprio Lucia.

Come se non bastasse, nelle scorse ore, quando i ragazzi e i professori sono stati chiamati a decidere se far rientrare o meno il cantante nella scuola dopo che aveva deciso di lasciare, Lucia è stata la sola, insieme a Malìa, a votare per il sì tra i compagni di classe.

In questo senso, gli indizi porterebbero alla conclusione che, come minimo, tra i due ci sia del tenero. Il giovane cantante aveva spiegato di essere fidanzato ma pare che si sia lasciato da poco, cosa che andrebbe a favore di questa “dolce e romantica” teoria.

Staremo a vedere se con l’andare avanti del talent show, i due usciranno allo scoperto o meno.

Di seguito anche un post su X di un utente che riguardo proprio l’affetto che ci sarebbe tra i due ragazzi:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG