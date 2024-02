La conduttrice sarà ospite di “Storie di donne al bivio” sabato 17 febbraio. Tuttavia, ecco alcune anticipazioni del suo intervento.

Roberta Capua si prepara a condividere con il pubblico momenti delicati e profondamente intimi della sua vita, in un’intervista esclusiva per il programma “Storie di donne al bivio“, in onda sabato 17 febbraio su Rai2 e condotta da Monica Setta.

La notizia, anticipata dall’Ansa, rivela che la conduttrice racconterà la fine del suo matrimonio con Stefano Cassoli: un evento segnato da un periodo buio e complicato di per sé, durante il quale ha dovuto affrontare la perdita dei suoi genitori. La Capua aveva già accennato a “Verissimo” di “essersi ritrovata da sola” proprio nel momento in cui avrebbe avuto la necessità “di una spalla su cui piangere“. “Vado avanti per mio figlio” Leonardo, oggi sedicenne, aveva dichiarato all’epoca.

Le anticipazioni dell’intervista a Roberta Capua

Durante l’intervento a “Storie di donne al bivio“, in programma per domani alle 14 su Rai2, Roberta Capua si soffermerà sulla fine del suo matrimonio, avvenuta in modo consensuale lo scorso novembre, dopo un “anno orribile” in cui la conduttrice ha “perso entrambi i genitori“.

Stando a quanto anticipato da Ansa, la conduttrice rivelerà di essersi lasciata indietro “un vissuto doloroso” e che al momento pensa “al futuro solo accanto” al figlio Leonardo.

“Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l’unità della mia famiglia, ma non è stato possibile“, pare abbia detto Roberta Capua. Tuttavia, “Stefano, il mio ex marito, resta l’amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile, però la nostra storia non è definitivamente chiusa“, ha aggiunto inoltre.

Roberta Capua: il figlio Leonardo unico pensiero

La Capua si apre poi su questioni molto personali, affermando di non aver “mai tradito, se non una volta da giovanissima e avevo riposto in questo matrimonio le speranze di una unione eterna“. Il suo sogno era quello di invecchiare al fianco di Cassoli, ma questo, come lei stessa ammette, è diventato impossibile: “Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile“.

Con la separazione ormai alle spalle, Roberta Capua afferma di non pensare più all’amore, concentrandosi unicamente sul benessere e sulla felicità del figlio Leonardo.

Eccola mentre parla della terribile perdita dei genitori.

