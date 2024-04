Si infiamma il Serale di Amici e sui social, i più attenti, sono sicuri che Raimondo Todaro abbia lanciato una frecciatina…

Il Serale di Amici sta andando avanti e non mancano le sorprese, così come le polemiche. Nelle ultime ore, Raimondo Todaro potrebbe essere stato protagonista di una frecciatina rivolta, forse, all’allieva Marisol, studentessa seguita da Alessandra Celentano.

Amici, frecciata social di Todaro?

Attraverso una storia su Instagram, Todaro, insegnante di danza di Amici, ha espresso la propria ironia citando un momento andato in scena nell’ultima puntata del Serale. In particolare quando ballando con la collega, Anna Pettinelli, la donna sia inciampata cadendo all’indietro.

In questo senso, il maestro ha scritto: “Arrivare primi con il cu*o degli altri“. Per molti le sue parole non sono state casuali. Infatti, sarebbero le stesse che Marisol, allieva della Celentano, avrebbe utilizzato più volte per descrivere la scelta di Gaia di farsi sostituire momentaneamente, a causa di un infortunio, da un’altra ballerina.

I telespettatori avrebbero quindi associato le parole dell’insegnante a quelle dell’allieva dando per certa la frecciata del prof alla ragazza.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda una delle esibizioni dei due maestri durante il Serale:

La sostituzione momentanea di Gaia

Gaia, come gli appassionati del talent di Maria Di Filippi sapranno, si è infortunata al ginocchio ed è stata messa davanti ad una scelta: andare avanti facendosi sostituire o tornare e riniziare da capo l’anno prossimo.

La giovane ha optato per restare in gioco facendosi sostituire, momentaneamente, da un’altra ballerina, Aurora, e questa decisione non ha trovato l’intera classe favorevole. Per molti, infatti, il fatto che Gaia risulti ancora concorrente non è corretto.

Va detto che, nel caso in cui la Aurora venisse eliminata, anche Gaia lascerebbe il programma. La giovane ballerina, infatti, fa in tutto e per tutte le veci dell’alunna che da prima era in gioco.

