Intervista molto intima a Simona Ventura per Belve con Francesca Fagnani. Lavoro e vita privata per la showgirl.

Tra gli ospiti di Belve nella puntata di martedì 16 aprile, anche Simona Ventura. La showgirl, colpita di recente da una paresi facciale, ha raccontato diversi aspetti della sua vita, privata e professionale. Spiccano i passaggi sull’aborto avuto ma anche sulle voci che, un tempo, erano state messe in giro sul suo conto e sulla droga.

Simona Ventura, l’intervista a Belve: l’aborto subito

Come detto, tra i temi affrontati dalla Ventura, molto delicato quello legato ad un aborto avuto da giovane. La showgirl ha ammesso di aver deciso di abortire e alla domanda se lo rifarebbe se potesse tornare indietro ha risposto: “Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato“. Non sono stati dati ulteriori dettagli relativamente alla gravidanza ma solo che il padre del bambino “non l’ha mai saputo”.

La “verità” sulla droga

Di ben altro tono, invece, il passaggio dell’intervista sulle voci che erano circolate sul suo conto in merito ad eventuali giri di droga. La Ventura, in questo senso, ha tenuto a ribadire che è stata costretta “per molto tempo a farsi il test del capello”.

E ancora: “Come mi spiego che era girata la voce? Era girata da persone che volevano farla girare…la voce eh, non la droga! E poi ho capito perché…”, ha risposto.

Oltre alla Ventura, nella puntata di Belve in onda martedì 16 aprile saranno presenti anche l’attrice Ilenia Pastorelli e la nota cantante Marcella Bella con interviste che, al pari di quella di Super Simo, promettono assolutamente scintille.

Di seguito anche un post Instagram con un’altra esilarante gag tra la giornalista e la conduttrice durante l’intervista relativa a “Gesù”:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG