Momento di agitazione nella scuola di Amici ad un passo dal serale: un’allieva si è sfogata in saletta con la sua vocal coach.

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici, alcuni allievi sono stati protagonisti di momenti di particolare agitazione. Ad un passo dal Serale, infatti, la tensione è aumentata all’interno della scuola e anche in casetta. Per questa ragione Lil Jolie ha avuto un momento di sfogo con la sua vocal coach.

Amici, lo sfogo di Lil Jolie

“Io sono sempre stata… un po’ la pecora nera. Mi sono sempre sentita sbagliata. Anche a scuola. E pure qua, mi sento così”, ha esordito Lil Jolie parlando a cuore aperto con la sua vocal coach durante una lezione.

“Non mi sento così con tutti, ma pure in casa mi sento in questo modo. Se mi sento in grado di farmi conoscere per quello che sono? Difficile, è difficile. Perché comunque mi sento spesso da sola. Qua. Vedo che gli altri fanno gruppo e io sono un po’ più da sola”.

Quasi in lacrime, la ragazza ha aggiunto: “Se vorrei che qualcuno venisse da me quando mi sento così o se mi verrebbe di andare da loro? No, non vado io”.

Per la cantante, quindi, un momento di forte tensione che arriva, probabilmente, anche per via dell’avvicinamento del Serale. Nella scuola, infatti, i professori hanno iniziato a farsi le loro idee su chi portare nella parte conclusiva del programma e la giovane artista, con ogni probabilità, tra i suoi pensieri ha anche questo.

