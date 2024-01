Momento di grande imbarazzo nella Casa del Grande Fratello con una frase che ha scandalizzato il web da parte di Garibaldi a Greta.

Una battuta uscita male ha creato forte imbarazzo nella Casa del Grande Fratello con annesse polemiche sul web tra utenti social e telespettatori. Protagonista, in negativo, Giuseppe Garibaldi che si è lasciato andare ad una frase verso Greta Rossetti. Per il concorrente, qualcuno ha addirittura chiesto provvedimenti.

Grande Fratello, la battuta di Giuseppe a Greta

La vicenda tra Greta e Giuseppe nella Casa del GF è iniziata mentre i due si trovavano in cucina, presumibilmente al mattino. Non è chiaro il contesto in cui i due si trovassero e, anche per questo, non è possibile dare un giudizio preciso sull’accaduto. Certo è, però, che la battuta di Garibaldi ha generato grande clamore.

Da quanto si apprende leggendo alcuni commenti sul web, pare che Giuseppe stesse facendo il cappuccino quando ad un certo punto si è reso conto di aver versato troppo latte. Da qui la frase a Greta che si domandava come fare: “Succhia“.

Una parola sola, ma tanto è bastato per far reagire in modo imbarazzato la ragazza. Va detto che, in realtà, Greta ha subito sdrammatizzato dicendo: “Ma perché ho un amico così scemo? Non posso neanche ridere, lasciami stare”.

Tale situazione ha avuto, ovviamente, delle conseguenze anche sul web dove la maggior parte degli utenti si è schierata contro la frase del concorrente. “Ma come si fa ad essere così scortesi con una ragazza?”, ha detto uno. “Ma che schifo”, “Vergogna Giuseppe”, “Prendete provvedimenti”, hanno aggiunto altri.

Staremo a vedere se in studio o in generale la produzione vorrà dire qualcosa sull’argomento e prendere delle decisioni sul comportamento dell’uomo. Toccherà a Signorini fare la prossima mossa.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato quanto accaduto ed è rimasto sorpreso in negativo:

