Al netto delle feste natalizie, Amici fa ancora parlare. In particolare una polemica iniziata qualche tempo fa e che riguarda un ex professore.

Sta difendendo, a detta sua, la vera essenza della musica e, anche per questo, l’ex professore di Amici, Luca Jurman, non sembra intenzionato a fermarsi nella polemica montata ormai da settimane con la trasmissione, l’utilizzo dell’autotune e anche un botta e risposta con degli ex allievi. In particolare, nelle ultime ore, l’ex maestro ha risposto a LDA, ex studente della scuola, che si era esposto in difesa dello show e anche del suo modo di fare musica.

Amici, l’ex Luca Jurman polemico

“Caro LDA, ci ho messo un po’ per rispondere pubblicamente alle tue storie riferite a me. Non credevo fosse necessario ma, visto il prosieguo, ho ritenuto doveroso farlo”. Con queste parole ha esordito in un video su Instagram Jurman.

“Come ho ribadito più volte, io non ho nulla contro i figli d’arte. Anche perché, caro LDA, ne conosco molti che godono di stima e non solo mia. A me non interessa di chi uno è figlio, può esserlo anche del Papa, l’importante è che il talento sia indiscusso e che dimostri, anche con il tempo, la sua reale voglia e impegno per raggiungere l’unicità e l’eccellenza. Come ho già scritto, la frase ‘figli e figliastri’ in realtà è un proverbio che descrive le ingiustizie di trattamenti differenti che spesso vengono adottati all’interno del programma Amici“.

Jurman ha spiegato che la sua battaglia è rivolta “al sistema che vuole trasformare ad ogni costo, per scopi antietici, la musica di oggi in semplici numeri“.

L’ex professore ha poi aggiunto: “Mi spiace ma chi di musica ne ha fatto un mestiere non può stare zitto e accettare questa buffonata. Bisogna parlarne, è un dovere etico farlo. A costo di essere scomodo a tanti che indossano per proprio egocentrismo l’abito dell’artista senza esserlo veramente”.

Jurman ha spiegato di non essere contro l’autotune o altri sistemi ma di non poter accettare “che questi vengano usati in una scuola di canto come strumenti di sostituzione della capacità canora”.

Nella fine del suo videomessaggio, l’ex maestro ha anche proposto di fare un controllo live alle esibizioni di LDA per dare un giudizio. Staremo a vedere se il figlio di Gigi D’Alessio accetterà.

Di seguito anche l’ultimo post Instagram nel quale l’esperto di musica ha risposto a LDA e ha parlato anche del programma della De Filippi:

