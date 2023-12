Fanno sul serio Michelle Hunziker e Alessandro Carollo pronti ad una bella vacanza in famiglia. La destinazione è davvero super.

Vacanza in famiglia per Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro Carollo. La coppia, dopo aver fatto parlare e rumoreggiare nelle scorse settimane, è finalmente uscita allo scoperto. I due sembrano fare sul serio tanto da aver organizzato una bellissima vacanza in famiglia in una location da sogno.

Michelle Hunziker, la vacanza in famiglia con Carollo

Dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto, la Hunziker e Carollo sembrano avere serissime intenzioni. A conferma di questo anche la vacanza in corso, da poco iniziata, insieme sulla neve. Alessandro è entrato a tutti gli effetti nella quotidianità della showgirl e anche in quella delle sue figlie, Sole e Celeste, e questo lo si è dedotto anche dalle recenti stories Instagram dei due adulti.

Da una parte la conduttrice ha mostrato alcune foto in montagna, sulla neve, a Madonna di Campiglio, dall’altra l’uomo ha fatto lo stesso con un post Instagram sugli sci. Dalle varie stories è stato possibile vedere che con Michelle era presente almeno una figlia e questo ha subito fatto pensare, quindi, ad una vera e propria vacanza super in famiglia.

Pare che la donna e Carollo abbiano intenzione di passare il Capodanno nella location da sogno, tra tramonti magici e montagne innevate. A rendere tutto ancora più speciale, la presenza delle due figlie della conduttrice che completano il quadro di famiglia in modo perfetto.

Non resta che attendere ulteriori eventuali conferme con qualche foto in più o qualche breve racconto dei diretti interessati. Nonostante le difficoltà della storia, con il lavoro di lui, a Roma con il suo studio di osteopatia, e gli impegni a Milano in tv di lei, sembra comunque che la relazione proceda a gonfie vele.

Di seguito anche un post Instagram di Carollo sulla neve:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG