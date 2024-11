Improvvisa decisione ad Amici: sfida immediata per una ballerina che si è ritrovata poi ad essere eliminata dal talent.

La scuola di Amici regala sorprese. Nel corso dell’ultimo daytime, infatti, c’è stata una sfida immediata che ha portato ad una eliminazione con un nuovo ingresso. Purtroppo, la ballerina Rebecca ha dovuto lasciare il talento di Canale 5. Al suo posto, vincitore della sfida, è entrato il giovane danzatore Dandy, un ballerino piuttosto promettente.

Amici, sfida immediata per Rebecca

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici non sono mancate le sorprese e le emozioni. La maestra Deborah Lettieri, infatti, ha deciso di anticipare la sfida prevista per la ballerina Rebecca che si è trovata ad esibirsi nell’immediato.

La professoressa ha convocato Rebecca per comunicarle la propria decisione di anticipare la sfida – la ragazza era già con la maglia rossa -. Quello che nessuno si sarebbe aspettato, però, è che la gara decisiva si dovesse tenere proprio poco dopo quella chiacchierata.

Rebecca è dunque tornata per qualche istante in casetta in lacrime informando i compagni e successivamente è stata messa davanti allo sfidante, Dandy.

Dandy vince la sfida: Rebecca eliminata

A giudicare la sfida tra Rebecca e Dandy è stato il noto ex maestro della scuola Garrison che dopo aver visto due coreografie ha scelto il giovane sfidante facendo uscire dalla scuola la ragazza. “Mi dispiace, i’m so sorry”, ha detto l’ex professore.

Rebecca è rimasta molto colpita e provata della sua eliminazione mentre Dandy è diventato a tutti gli effetti un nuovo alunno del talent di Canale 5.

“Mi dispiace troppo”, ha detto la ragazza in lacrime parlando dopo l’eliminazione. “Sono entrata ma non sono riuscita secondo me a fare quello che volevo. Promettimi che non sparirai”, ha detto la giovane parlando con la maestra Lettieri, anche lei visibilmente presa dal momento di forte emozione.

Dandy entra ufficialmente nella scuola di #Amici24! pic.twitter.com/8KBJMSZEUl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 21, 2024

