Scambio di battute social per Alena Seredova che ha raccontato di aver ritrovato la forma migliore dopo diverso tempo.

Tempo di confessioni per Alena Seredova che sui social ha dato vita ad un interessante scambio di vedute con i propri fan. Argomento principale, la forma fisica ritrovata dopo diversi anni e anche la simpatica necessità di dover ricorrere allo shopping per acquistare dei vestiti nuovi, visto il dimagrimento rispetto al passato.

Alena Seredova, la forma ritrovata dopo 10 anni

Con il suo solito fare molto posato ed elegante, Alena Seredova si è ritrovata a parlare in modo naturale con i suoi seguaci Instagram. Attraverso una box domande, la donna ha spiegato di essere piuttosto orgogliosa della forma fisica ottimale ritrovata dopo diverso tempo.

Rispondendo alle domande dei fan, la bella Alena ha risposto in primis a chi le faceva notare come fosse decisamente in forma: “Per una volta devo dire che ti do ragione. Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma”, ha ammesso la Seredova.

“La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi 10 anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo. Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l’obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!“.

La risposta ad un hater

La modella ha raccontato come qualche tempo fa veniva presa di mira da qualche haters proprio per il fisico e in questo senso, al netto del dimagrimento ottenuto adesso, non è mancato proprio un utente biricchino che le ha mosso un’accusa assurda di volersi “mostrare”.

“Ecco rosichi allora…”, ha replicato Alena. “Perché per una volta che ho perso tanti chili devi… Io filtri non ne ho mai usati e ho pubblicato foto anche quando non ero in forma… Perciò non offendere!”.

