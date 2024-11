Achille Costacurta ha raccontato con una storia sui social di aver iniziato, probabilmente, a disintossicarsi da certi vizi pericolosi.

Un traguardo importante per Achille Costacurta che ha voluto scrivere sui social informando tutti i suoi seguaci relativamente alla sua astienza da vizi, fumo e alcol, da alcuni giorni. Spesso molto criticato per i suoi eccessi, questa volta il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari sembra voler mettere la testa a posto per il suo bene.

Il traguardo di astinenza di Achille Costacurta

Attraverso una storia su Instagram, come anticipato, Achille Costacurta ha comunicato ai fan di aver intrapreso, con ogni probabilità, un percorso di disintossicazione da quelli che, fino a poco tempo fa, erano stati i suoi vizi.

Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ha pubblicato un selfie con annessa importante scritta: “Tre giorni senza hashish, erba e alcol”. Nello specifico ha scritto in inglese: “Day 3. No alcohol, no weed, no hash“, il tutto accompagnato da quella che sembra una bacchetta magica.

Il rapporto con i suoi vizi

Era stato lo stesso Achille a parlare delle sue debolezze via social. In alcuni video su Tiktok, il ragazzo aveva spiegato ai fan: “Se pippo? No! Se fumo verde? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili. Prima fumavo di brutto, ma proprio tantissimo. Uno dei miei disturbi è di non avere limiti. Se mi dai le caramelle io finisco il pacchetto. Quindi provo a evitare quello che mi fa male, anche se mi piace. Un po’ tutto ho provato, tranne l’eroina”, aveva confessato.

Il giovane Costacurta, in passato, aveva anche svelato di aver trascorso due anni, dai 15 ai 17, in un centro di recupero a Parma. Staremo a vedere se vorrà dare qualche dettaglio in più tra qualche giorno.

