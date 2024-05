Un’altra puntata del Serale di Amici è andata in scena con annesso eliminato. Dopo la messa in onda, però, ecco la sorpresa.

Continua il Serale di Amici e un’altra puntata è andata in onda con i ragazzi che si sono confrontati tra canti e balli. Alla fine, come sempre, ecco l’eliminazione con Martina che ha dovuto lasciare la scuola e il programma. Al netto della grande delusione, però, ecco una sorpresa, un qualcosa che, per stessa ammissione di Maria De Filippi, “non è mai successo prima”.

Amici, Martina eliminata

Sabato sera, come d’abitudine su Canale 5, è andata in onda un’altra puntata del Serale di Amici che ha visto tantissime esibizione degli allievi andare in scena. Tra giudizi positivi e qualche polemica, alla fine è arrivata anche la “sentenza” sull’eliminato. A dover lasciare la scuola è stata la cantante Martina, allieva di Anna Pettinelli.

La giovane è stata sconfitta al ballottaggio finale da Mida e ha, quindi, dovuto lasciare la scuola: “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale. Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”, ha detto la giovane dopo la puntata ai microfoni di Witty tv.

La proposta di lavoro

Per Martina grande amarezza per l’eliminazione ma poi anche grande soddisfazione. Infatti, oltre ad un contratto discografico, alla cantante è stato proposto un contratto per lavorare con la compagnia di Luciano Cannito nel musical Fame. Dopo aver ricevuto la notizia dell’eliminazione, infatti, per la giovane è arrivato un video in cui le è stata fatta la proposta.

Grande entusiasmo per l’accaduto con i ragazzi e anche Maria De Filippi che, stupiti, hanno detto in coro: “Ma è mai successa una cosa così?”, e la padrona di casa: “No, mai, è la prima volta“. Insomma, al netto della fine dell’avventura nel talent, per Martina c’è stata grande soddisfazione nel ricevere questo grande riconoscimento.

Di seguito anche il post su X della trasmissione con la proposta alla ragazza:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG