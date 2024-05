Nuova stroncatura per Chiara Ferragni. Cosa è successo con l’azienda che avrebbe dovuto provare a ribaltare le sorti dell’imprenditrice.

Lo scandalo pandoro Balocco, la crisi con Fedez e diversi marchi che l’hanno abbandonata. Stiamo parlando di Chiara Ferragni che sperava, in queste settimane, di poter ribaltare la situazione legata alla propria immagine grazie alla collaborazione con l’agenzia Community, ingaggiata nella speranza di poter ribaltare le sue sorti. E invece, ecco l’ennesima grana…

Problemi per Chiara Ferragni: “Non ha rispettato i patti”

Secondo quanto si apprende da Il Gazzettino, citato da più media, tra la Ferragni e Community, ovvero l’agenzia di comunicazione ingaggiata per superare la crisi di immagine avvenuta post scandalo pandoro Balocco, non avrebbe funzionato. Le parti, infatti, avrebbero interrotto la collaborazione. Pare che l’imprenditrice non sia più tra i clienti della agenzia fondata dal trevigiano Auro Palomba.

L’agenzia faceva parte di un gruppo di specialisti ingaggiati dall’imprenditrice digitale per affrontare lo scandalo legato alle vendite del pandoro Balocco. Stando a Il Gazzettino, però, sembra che l’influencer non abbia seguito la strategia d’azione studiata al fine di riabilitarla e, per questo, l’incarico sarebbe saltato.

La frecciatina a Fedez

La stessa Chiara è stata protagonista in queste ore di alcuni messaggi social particolari. A Los Angeles con delle amiche, la donna pare aver risposto ad alcune indiscrezioni relative a Fedez e ad un avvistamento dell’uomo in compagnia di una ragazza bionda. L’influencer si è lasciata andare a quella che, a molti, è parsa una stoccata in piena regola.

La Ferragni, infatti, ha condiviso una storia su Instagram con due persone anziane tenute per mano con annessa didascalia: “Life goals”, ovvero “Obiettivi di vita”. Una vero e proprio messaggio che potrebbe far riferimento sia all’avvistamento di Federico che ai suoi recenti comportamenti “da single” tra serate in discoteca e uscite con amici.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG