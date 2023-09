Con la ripresa della nuova stagione di Amici, ecco le prime polemiche. Un cantante scartato ha composto un pezzo contro la trasmissione.

Una nuova stagione di Amici di Maria De Filippi è iniziata e non mancano già le polemiche. Nessuna lite tra i ragazzi che hanno ottenuto il banco, bensì qualche frecciata da chi, invece, non è riuscito ad entrare. In queste ore, infatti, è diventato virale un artista, Primogenito, che con un brano fatto contro il programma ha ottenuto su TikTok e gli altri social tantissime visualizzazioni.

Amici, la canzone contro il programma e la spiegazione

“Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato, non funziona come credi ti hanno illuso e poi scartato”. Sono queste alcune delle parole del giovane cantante che è stato scartato da Amici messe all’interno di un brano, ora virale su TikTok e gli altri social.

Il giovane artista ha fatto un pizzico di polemica sulla trasmissione rincarando la dose nelle altre strofe: “Non sarai abbastanza bravo oppure non avrai i capelli afro, colorati oppure ricci, non sarai abbastanza personaggio per la De Filippi. Non avrai fatto Sanremo giovani, non sarai con l’etichetta con quel nome americano, non farai musica non commerciale e questo ti fa onore, non parlerai dei tuoi drammi d’amore”.

A quanto pare il focus della canzone non è tanto la selezione degli alunni in sé: “Descrivete Amici come un programma per tutti quando invece già sapete bene chi saranno i vostri eletti”.

Dopo aver fatto migliaia di visualizzazioni con la sua canzone, Primogenito ha ricevuto molti commenti e like da parte di svariati utenti: “Hai ragione, senza conoscenze non entri”, “Dovrebbe chiamarsi diversamente il programma”, “Non c’è meritocrazia neppure in questo talent, hai ragione”.

Al netto del tanto rumore generato, il ragazzo, su Instagram, ha condiviso una lunga storia nella quale, in sintesi, precisa che “non c’è rancore” e che lui sta dalla parte “della musica” e che il suo modo di fare non era in linea con “i canoni della trasmissione”.

Di seguito anche il video su TikTok di Primogenito con la canzone contro il programma:

